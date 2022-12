Wertingen

18:00 Uhr

120 Geflüchtete sollen ab Januar hier in Wertingen unterkommen

Auf dem Alten Turnplatz in Wertingen, auch Laugnaplatz genannt, wird gegenwärtig eine Leichtbauhalle der Mörslinger Messbaufirma JWS für Geflüchtete aufgestellt.

Plus Der Aufbau der Halle auf dem Alten Turnplatz in Wertingen läuft auf Hochtouren. In der Woche nach Weihnachten sollen nun doch keine Flüchtlinge ankommen.

Von Berthold Veh

Der Aufbau der Halle auf dem Alten Turnplatz in Wertingen läuft auf Hochtouren. Die Container für die Toiletten und Duschen stehen, Arbeiter haben bereits die Aluträger für die Halle montiert. Auf einem großen Teil des Laugnaplatzes, der als Parkplatz genutzt wird, können nach Weihnachten Geflüchtete unterkommen, bis dahin sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Es wird dort Platz für bis zu 120 Menschen geschaffen, teilt Landratsamts-Pressesprecher Peter Hurler auf Anfrage unserer Redaktion mit.

