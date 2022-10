16-Jähriger setzt falschen Notruf an die Polizei ab

Ein Jugendlicher hat in Wertingen einen Notruf an die Polizei abgesetzt, obwohl gar kein Notfall vorgelegen hatte.

Der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ist am Montag gegen 16.20 Uhr eine handfeste Schlägerei unter mehreren Männern in der Josef-Frank-Straße in Wertingen gemeldet worden. Nachdem eine Streifenbesatzung der Polizeistation Wertingen am vermeintlichen Einsatzort eingetroffen war, stellten die Beamten keinerlei körperliche Auseinandersetzungen fest.

Den Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen

Wie sich herausstellte, hatte ein 16-Jähriger mit seinem Handy absichtlich den Notruf abgesetzt, ohne dass ein Notfall vorgelegen hatte. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen. (AZ)

