16-Jähriger soll in Wertingen 18-Jährige vergewaltigt haben

Auf einer privaten Feier kommt es in Wertingen zu einer Schlägerei. Anschließend sucht die junge Frau die Aussprache mit dem 16-Jährigen – mit schlimmen Folgen.

Auf einer privaten Feier in einem Haus in Wertingen ist es am Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung und im weiteren Verlauf zu einer Vergewaltigung einer 18-Jährigen durch einen 16-Jährigen gekommen. Der Jugendliche sitzt nun, wie die Polizei am Dienstag mitteilte, in Untersuchungshaft.

Ungebetene Gäste schlagen auf Party in Wertingen einen anderen 16-Jährigen

Der Tatverdächtige hatte sich gegen 0.30 Uhr zusammen mit zwei weiteren Männern Zutritt zu der Feier verschafft. Die ungeladenen Gäste schlugen dort nach Angaben der Polizei einen anderen 16-Jährigen. Im Anschluss an diesen Vorfall fuhr die 18-Jährige zusammen mit dem 16-Jährigen auf einem E-Scooter zur Aussprache in ein nahegelegenes Industriegebiet.

Hier vergewaltigte der Jugendliche laut Polizeibericht die 18-Jährige und entfernte sich anschließend. Die junge Frau verständigte wenig später die Polizei. Beamte nahmen den 16-Jährigen kurz darauf vorläufig fest.

Tatverdächtiger ist nach Vergewaltigung in Wertingen in Haft

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Jugendliche noch am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der 16-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Wie Dillingens Kripo-Chef Michael Lechner informiert, sollen der 16-Jährige und ein weiterer junger Mann auch am Raub eines E-Scooters beteiligt gewesen sein. Darüber hatte die Polizeiinspektion Dillingen bereits am Samstag berichtet. In Wertingen hat sich der Fall unter Jugendlichen herumgesprochen und für Bestürzung gesorgt. (bv, AZ)