160 Bewerber: 31 Künstler dürfen in Wertingen ausstellen

Die große Wertinger Ausstellung "Kunst im Schloss" zeigt Hintergründe. Thema ist das, was sonst verborgen bleibt.

Mit der Ausstellungsreihe „Kunst im Schloss“ bietet die Stadt Wertingen seit mehr als 30 Jahren im zweijährigen Turnus ein Forum für zeitgenössische Positionen in der Kunst. Normalerweise. Nach Herbst 2020 und 2021 wurde die Ausstellung nun auf dieses Frühjahr verschoben.

31 Künstler und Künstlerinnen stellen ihre Werke in Wertingen aus

Bereits im Sommer 2020 wurden 31 Künstler aus Bayern und Baden-Württemberg ausgewählt, ihre Werke in Wertingen zu präsentieren. Sie bewerben sich zugleich um die Kunstpreise der Stadt Wertingen wie auch der Gemeinde Buttenwiesen.

Der Titel der anstehenden Jahresausstellung ist „Hintergründe“. Und bekanntermaßen gilt der erste Blick meist nicht dem Hintergrund. Dennoch ist er wesentlich. Bestimmt das Geschehen, schwingt mit und schafft so den Kontext, in dem eine Begebenheit zu lesen ist. Zum Erkennen von Wirklichkeit gehört der Blick dahinter. Die Ausstellung will also dem Bedeutung schenken, was einem gewöhnlich nicht unmittelbar ins Auge fällt.

Mehr als 160 Künstler und Künstlerinnen hatten sich beworben

Inspiriert von diesem Thema haben sich bereits im Jahr 2020 über 160 Künstler für die „Große Kunst im Schloss Wertingen“ beworben. Die 31 Künstler, die von einer Jury im Sommer 2020 ausgewählt wurden, werden Anfang März 2022 ihre Original-Arbeiten in Wertingen einreichen. Ebenfalls im März wird ein erweitertes Juroren-Komitee zusammenkommen, das die Träger der Kunstpreise ermittelt. Die Kunstpreise, die von der Stadt Wertingen und von der Gemeinde Buttenwiesen zur Verfügung gestellt werden, sind mit 2500 beziehungsweise 1500 Euro dotiert und werden dann im Rahmen der Vernissage am Sonntag, 3. April, vergeben. Ab diesem Tag ist die Ausstellung im Wertinger Schloss wie auch in der Städtischen Galerie in Wertingen (Schulstraße 10 und 12 in 86637 Wertingen) bis einschließlich 1. Mai zu sehen. Nach Möglichkeit sollen auch Führungen angeboten werden. (pm)

