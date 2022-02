Wertingen

160 Kunstschaffende wollten bei "Kunst im Schloss" dabei sein

Verena Beese freut sich schon, wenn demnächst die Originalarbeiten in Wertingen für die Ausstellung „Hintergründe“ eintreffen. Bis dato gibt es aber schon Einreichungen mit Fotos der Werke.

Plus In diesem Jahr wird es in Wertingen „Kunst im Schloss“ geben. Spannend wird es bei der Kunstpreisvergabe.

Von Marion Buk-Kluger

Seit mehr als 30 Jahren bietet die Stadt Wertingen im zweijährigen Turnus ein Forum für zeitgenössische Kunst. Mit der Ausstellungsreihe „Kunst im Schloss“ ist Wertingen in der Kunstszene längst zu einem wichtigen Ort für Künstler und Künstlerinnen avanciert. Nicht zuletzt, da im Zuge der Veranstaltung auch die Kunstpreise der Stadt Wertingen wie auch der Gemeinde Buttenwiesen verliehen werden.

