2024 erscheinen wohl gleich zwei Bücher über Wertingen

Plus Im kommenden Jahr sollen sowohl das wissenschaftliche Werk "Wertingens Weg in die Moderne" als auch der Bildband "Wertingen im Wandel" publiziert werden.

2024 blickt Wertingen auf 750 Jahre Stadtgeschichte zurück. Und wenn alles wie geplant verläuft, werden im Jubiläumsjahr gleich zwei Bücher erscheinen, die sich mit der Geschichte des Städtles beschäftigen – das eine text-, das andere vor allem bildreich. Stadtarchivar Johannes Mordstein informierte den Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung über beide Projekte.

Für Projekt Nummer eins hat die Stadt bereits vor einigen Jahren die Augsburger Historikerin Katrin Holly beauftragt. Auf über 300 Seiten schreibt sie wissenschaftlich über die Geschichte Wertingens zwischen Nachkriegszeit und Gebietsreform. Der Titel lautet: " Wertingens Weg in die Moderne: Geschichte der Stadt Wertingen vom Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 bis zur Gebietsreform 1972/78".