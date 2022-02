Wertingen

222,22 Euro vom Wertinger Abijahrgang 22

Plus Das Gymnasium hilft auch in Pandemiezeiten den Kindern in der indischen Patenschule.

Von Sandra Ritter

Inzwischen sind sie in der zwölften Jahrgangsstufe und machen bald ihr Abitur: die 13 Schülerinnen und Schüler aus dem P-Seminar „Escape Game“. Aber einige von ihnen erinnern sich noch gut daran, wie sie damals in der siebten Klasse dabei waren, als eine Patenschaft mit einer indischen Schule gegründet wurde. Für diese haben sie nun den Erlös ihres Spiels gespendet. 300 „Escape Games“, in denen man sich auf eine spannende, abwechslungsreiche Jagd nach einem Dieb durch drei Kontinente begibt, haben sie verkauft, und weil sie der Abiturjahrgang 22 sind, gehen exakt 222,22 Euro an die indischen Kinder.

