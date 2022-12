Wertingen

11:30 Uhr

25-Jähriger übernimmt alle drei Klimesch-Apotheken

Plus Zuerst stand nur die Dillinger Cosmas-Apotheke zur Debatte. Was Sebastian und Johannes Riesinger mit der Martinus- und der Stadtapotheke in Wertingen vorhaben.

Von Birgit Alexandra Hassan

Er ist jung, motiviert und demnächst Chef dreier Apotheken: Der 25-jährige Sebastian Riesinger übernimmt die Geschäfte von Heinrich Klimesch, sprich die Martinus-Apotheke in Wertingen, die Cosmas-Apotheke in Dillingen und die Rathaus-Apotheke in Meitingen. Dabei ist der Name Riesinger im Zusammenhang mit Apotheken in Wertingen bereits bekannt, hat doch Sebastians Vater Johannes Riesinger vor einigen Jahren die Wertinger Stadtapotheke übernommen. Die soll nun zum Jahreswechsel schließen – zumindest in ihrer jetzigen Form.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

