48-Jährige fährt in Wertingen Auto an und macht sich davon

Die Polizei ermittelt gegen eine 48-Jährige wegen Unfallflucht. Die Frau hatte den angerichteten Schaden begutachtet und das Weite gesucht.

Mit einer Unfallflucht hat es die Polizei in Wertingen zu tun. Eine 48-jährige Fahrzeugführerin ist am Samstag gegen 17.15 Uhr aus einer Parklücke in der Industriestraße ausgefahren. Dabei touchierte sie nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto die Front eines geparkten Pkw.

Die Frau entfernt sich von der Unfallstelle

Die 48-Jährige stieg aus ihrem Fahrzeug aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei Wertingen ermittelt nun gegen die Dame wegen Verkehrsunfallflucht. (AZ)