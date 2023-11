500 Gäste wollen die Wertinger Nachwuchsorchester hören

Die jungen Musizierenden begeistern das Publikum. Außerdem gibt es beim Kaffeekonzert Torte zum Triumphmarsch

„Hier sitzt unsere Zukunft“, so der Präsident der Stadtkapelle, Hubertus von Zastrow. Bei seiner Begrüßung sitzen 45 aufgeregte Musikerinnen und Musiker des Vororchesters auf der Bühne und fiebern ihrem Vortrag entgegen. Für 16 unter ihnen ist es das erste Orchesterkonzert auf einer großen Bühne. Die Musiker zwischen neun und 12 Jahren unter der Leitung von Karolina Wörle spielten nicht nur Film- und Popmusik. Sie luden sich außerdem für ein besonderes Highlight die Bläserklasse der vierten Klasse aus der Grundschule als Gäste ein, die sie bei ihrem ersten Auftritt begleiteten. Passend dazu spielten sie aus der Suite „Erster Auftritt“ von Jaap Kastelein den „Drei Noten Rock“, „Cool Song“ und „Bock auf Rock“.

Das Publikum in Wertingen wird auch mit Kaffee und Kuchen verwöhnt

Die mehr als 500 Gäste und Angehörige, die teilweise aus Sulzberg und Rosenheim angereist waren, um den eifrigen Musikern zuzuhören, zeigten sich begeistert und belohnten die stolzen Musiker mit viel Applaus. Das zahlreiche Publikum konnte sich an diesem Nachmittag nicht nur mit Kaffee und Kuchen verwöhnen, sondern sich auch von der Qualität der musikalischen Arbeit von Stadtkapelle und Musikschule überzeugen.

Die Mütter backen für das Kaffeekonzert in Wertingen

Weil die Musiker an diesem Tag ihr Bestes geben, backen stets auch die Mamas für das Kaffeekonzert ihre feinsten Köstlichkeiten, sodass ein Kuchenbuffet zur Auswahl stand, welches keine Wünsche offen ließ. Ein großer Dank gehörte deshalb nicht nur den vielen Eltern, die mithelfen, sondern vor allem Karolina Wörle, die dieses Großevent jedes Jahr aufs Neue organisiert und den Musikern die Grundlagen des Orchesterspiels beibringt und innerhalb weniger Wochen ein Konzertprogramm auf die Bühne bringt.





Das Jugendorchester unter der Leitung von German Moreno Lopez hatte neben den größten Opernmelodien von Giuseppe Verdi auch die Hits von ABBA und ein Medley mit Titeln aus den 80ern im Repertoire. Foto: Christian Hof/Stadtkapelle Wertingen

Germán Moreno Lopez kann auf diese Orchesterarbeit aufbauen und mit seinem Jugendorchester die nächst höheren Ziele stecke. Dies war beim Konzert hörbar. Die zielstrebige Arbeit auf das erste Motivationsziel nach Schulbeginn mündete beim Kaffeekonzert in Erfolgserlebnisse und viel Beifall. Auf dem Programm des Jugendorchesters standen große Werke der Musikgeschichte und dazu zählen nicht nur klassische Kompositionen wie Auszüge aus Giuseppe Verdis Opern und bekannten Melodien, wie die des Triumphmarsches oder „La donna e mobile“ aus Rigoletto oder die Andensuite „Cordilleras de los Andes“ von Kees Vlak. Auch die größten Hits von ABBA oder die Kulthits aus den 80er Jahren, zusammengefasst in Werk „Kultour“ von Thiemo Kraas, haben Musikgeschichte geschrieben und gehören zu prägenden Erinnerungen im musikalischen Gedächtnis. Mit ausgereiften und dynamisch und klanglich ausgefeilten Interpretationen fesselten die Musikerinnen und Musiker des Jugendorchesters das Publikum.

Felix Goldschmitt und Jakob Hof glänzen als Solisten

Die beiden Trompeter Felix Goldschmitt und Jakob Hof glänzten als Solisten bei der Polka „Die Perlen“ von Henry Kling. Felix Goldschmitt sorgte auch als Gesangssolist bei „You raise me up“ für einen Wow-Moment. Für die Musiker geht es nun nahtlos mit den nächsten Ereignissen weiter. Viele der jungen Künstler nehmen am 25. November am Wettbewerb „Wertinger Musikpreis“ teil. Und für die Orchester gilt es nun das Frühlingskonzert vorzubereiten.