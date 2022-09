60 Jahre Reservistenkameradschaft: Sie schaffen "ein Gefühl der Sicherheit"

Die Reservistenkameradschaft Wertingen hat ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Warum Reservistenarbeit heute noch "ein moderner Dienst an der Gesellschaft" ist.

Ganz im Zeichen der kriegerischen Ereignisse in Europa, aber auch der steigenden Wertschätzung für den Soldatenberuf, hat die Reservistenkameradschaft Wertingen ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Im großen Saal beim Landgasthof Stark und vor mehr als 110 Bundeswehrangehörigen, Ex-Soldaten und weiteren Gästen wurde dabei ein ums andere Mal die wichtige Mittlerrolle der rund 70 Mitglieder starken Organisation zwischen Militär und Gesellschaft gewürdigt. Auch zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und besondere Verdienste um die Reservistenarbeit standen auf der Tagesordnung der Jubiläumsfeier, die von acht Musikanten der Wertinger Stadtkapelle eindrucksvoll umrahmt wurde.

Von allen Seiten gelobt wurde an diesem Abend Vorsitzender Ernst König, ein gebürtiger Dillinger mit heutigem Wohnsitz in Schwabmünchen. In seiner Ansprache zur Festeröffnung an die "Kameradinnen und Kameraden" zeigte sich der Oberstleutnant der Reserve sehr erfreut über die zustande gekommene Gästeschar, darunter auch der französische General Edmond Buchheit sowie der Kommandeur beim Informationstechnikbataillon 292, Oberstleutnant Stefan Holland.

Beeindruckender Auftritt mit Dolmetscher: Veteranenpräsident Bernard Moreau (links) und Ernst König. Foto: Günter Stauch

Der Standortälteste der Landkreise Dillingen und Donau-Ries hob denn auch die "vorbildliche Rolle" der Reserve hervor, die an Bedeutung sogar noch zugenommen habe. "Ihre Arbeit wird immer wichtiger", betonte der Offizier und wies auf den Beitrag hin, ohne den der Auftrag in den Einsatzgebieten kaum zu stemmen sei. Reservistenarbeit sei "keine alte verstaubte Klamotte, sondern ein moderner Dienst an der Gesellschaft".

Seit 60 Jahren gibt es die Reservistenkameradschaft Wertingen

Dahin zielte auch Landratsstellvertreter Erhard Friegel, der sich für das Engagement für den Zusammenhalt der Bürger bedankte und seinen großen Respekt davor bekundete. Der Altbürgermeister von Holzheim wies neben zahlreichen militärischen Aktivitäten auch auf die Unterstützung in der Corona-Pandemie hin. Zudem hätten die aktuellen Ereignisse den Menschen vor Augen geführt, wie wichtig die Bundeswehr und deren Vertreter seien. "Und die Reservisten und deren große Erfahrung bilden das sicherheitspolitische Gewissen unseres Landkreises."

Vorsitzender Ernst König bei der Eröffnung. Foto: Günter Stauch

Bürgermeister Willy Lehmeier machte daher klar, dass es gut sei, eine Reserve zu haben. "Das schafft ein Gefühl der Sicherheit." Der erste Mann der Zusamstadt erinnerte aber auch an den Verein, der "eine starke Säule im Ort" darstelle. Schließlich bemühte er den einstigen Preußengeneral Carl von Clausewitz, der die Verankerung der Truppe in der Gesellschaft hervorgehoben habe. "Das sind Sie ganz bestimmt", versicherte Lehmeier, der die heimischen Reservisten als "verlässlichen Anker" etwa beim Volkstrauertag und der Friedenswallfahrt lobte. Das Aktionsprogramm der ehemaligen Soldaten fällt denn auch vielfältig aus – vom Nachtmarsch bis zur Unterstützung beim Wiederaufbau der alten Stadtmauer.

Zu Ersterem bescheinigte der Kreisvorsitzende Werner Wölfel "vordere Plätze seit Jahrzehnten". Einen guten Einblick verschaffte die sehenswerte Präsentation von Ernst König, der sich auch über die Anwesenheit des Veteranenpräsidenten Bernard Moreau aus Fère-en-Tardenois sowie drei Mitglieder beim Komitee der Städtepartnerschaft freuen durfte. Zum Schluss noch eine nicht unwichtige "Personalie“: Unter den Geehrten und Empfängern des Silbernen Ehrenabzeichens fand sich – laut offizieller Namensliste - ein gewisser "OGefr. d. R. Willy Lehmeier". Ein eher bescheidener Dienstgrad inmitten der zahlreichen "Lamettaträger" des Abends, wie hochdekorierte Soldaten spöttisch benannt werden. Im Rathaus führt der Obergefreite der Reserve dann als Ranghöchster selbstverständlich wieder das Kommando.