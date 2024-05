6500 Euro Sachschaden: Autos kollidieren in Geratshofen

In dem Wertinger Stadtteil sind am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen, nachdem eine 38-Jährige einer 28-Jährigen die Vorfahrt genommen hat.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Donnerstag im Wertinger Stadtteil Geratshofen gekommen. Gegen 17.10 Uhr befuhr eine 38-jährige Ford-Fahrerin der Polizei zufolge die Dorfstraße in Richtung Hettlinger Straße. An der Kreuzung zur Laugnastraße nahm sie einer 28-jährigen VW-Fahrerin die Vorfahrt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden im Wertinger Stadtteil Geratshofen

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An diesen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)