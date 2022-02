Wertingen

10:24 Uhr

80 Menschen demonstrieren in Wertingen, 800 gehen "spazieren"

Plus Die 80 Teilnehmer der Corona-Demo in Wertingen sind am Montag erneut deutlich in der Minderheit gegenüber den "Spaziergängern". So äußert sich die Polizei.

Von Berthold Veh

Die angemeldete Corona-Demonstration in Wertingen geht am Montagabend an einem anderen Ort über die Bühne. Weil bei der ersten Veranstaltung dieser Art am Montag voriger Woche der Platz am Kriegerdenkmal in der Josef-Frank-Straße mit etwa 100 Menschen zu sehr gefüllt war, weichen die Organisatorinnen dieses Mal auf die Zusaminsel aus. Eines der Banner, die an den Geländern angebracht sind, ist aktualisiert. "179 plus 1 Corona-Tote" steht darauf. Dies ist die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die bisher im Landkreis Dillingen an oder mit Corona gestorben sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen