85-Jähriger soll 90-Jährige in Wertingen sexuell belästigt haben

Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung in Wertingen. Ein Senior wollte laut Polizei eine 90-Jährige gegen ihren Willen umarmen.

In der Bauerngasse in Wertingen ist es am Donnerstag gegen 20 Uhr nach Angaben der Polizei zu einer wohl sexuell motivierten Berührung einer 90-jährigen Seniorin gekommen. Ein zunächst unbekannter Mann versuchte laut Polizeibericht, die Frau gegen ihren Willen zu umarmen.

Eine Zeugin beobachtet den Vorfall in Wertingen

Wie die Polizei weiter mitteilt, kam es zu weiteren Annäherungsversuchen. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und konnte den Täter zunächst nach Ansprache vertreiben. Im Rahmen der Fahndung griff die Polizei einen 85-Jährigen auf. Gegen den Mann werden nun entsprechende Ermittlungen geführt. (AZ)