86-Jähriger verursacht in Wertingen Unfall und will zunächst flüchten

Ein Senior hat beim Einparken in Wertingen einen Unfall verursacht und wollte sich zunächst aus dem Staub machen. Es kam aber anders.

Ein Zeuge hat am Freitag gegen 10.30 Uhr beobachtet, wie ein 86-jähriger Autofahrer bei einem Einparkmanöver in der Schmiedgasse in Wertingen ein anderes Fahrzeug touchierte.

Der Senior hinterlässt doch noch einen Hinweiszettel

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Unfallverursacher nach Begutachtung der Anstoßstelle den Ort zunächst verlassen, hinterließ allerdings dann doch auf Ansprache durch den Zeugen einen Hinweiszettel am beschädigten Auto.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2500 Euro. Die Polizeistation Wertingen ermittelt jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (pol)