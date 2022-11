Wertingen

18:00 Uhr

900 Jahre Wertingen – aber wer und was ist der Wertinger oder die Wertingerin?

Wer oder was ist eigentlich der Wertinger? Beziehungsweise wie "tickt" der Zusamstädter? Darum ging es in einer launigen Debatte.

Plus In einer lockeren Gesprächsrunde erforschen Peter Fassl, Alfred Sigg und Moderatorin Marion Buk-Kluger typische Wesenszüge. Dabei wird klar, warum es im Zusamstädtle keine Zugereisten gibt.

Von Birgit Alexandra Hassan

Wer ist er, dieser Homo Wertingensis? Der Wertinger, die Wertingerin? Wann sonst, als am 11.11.2022 sollte diese Frage geklärt werden. Exakt 900 Jahre, nachdem Wertingen erstmals als Stadt in einer Urkunde erwähnt wurde. Ein locker-heiteres, gleichsam ernstes und lehrreiches Gespräch bringt am Freitagabend vielseitige Erkenntnisse und das Publikum in der Wertingen Stadthalle dazu, das Zusamstädtle samt ihrer Bevölkerung freudig zu feiern.

