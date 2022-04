Ab Montag wird die Wertinger Schulstraße saniert

Die Hauptverkehrsader durch die Stadt wird gesperrt.

Wie die Verantwortlichen der Stadt Wertingen mitteilen, werden von Montag, 11. April, bis Donnerstag, 14. April, Arbeiten an der Schulstraße auf Höhe des Drogeriemarkts Müller in Wertingen durchgeführt. Die Schulstraße wird daher zwischen der Hauptstraße und dem Kalteck für den Verkehr gesperrt. Laut Auskunft aus dem Rathaus wird der Betriebshof der Stadt eine Wasserrinne sanieren. Autofahrer und Autofahrerinnen müssen an diesen Tagen Umwege in Kauf nehmen.