Wertingen

vor 4 Min.

Abtauchen im Wertinger Hallenbad trotz Corona

Plus Wegen der Pandemie dürfen weniger Badegäste ins Becken. Wer für den Einlass einen Test braucht und welche Neuerung es für diejenigen mit einer Boosterimpfung gibt.

Von Elli Höchstätter

Freitags kann es schon mal eng werden. Wenn das Wasser im Wertinger Hallenbad angenehme 30 Grad hat, lockt das viele Schwimmer und Schwimmerinnen an. Die Folge: Es kann sein, dass so mancher Badegast an der Kasse erst einmal warten muss. Der Grund: Nach den derzeitigen Regeln dürfen sich wegen der Corona-Pandemie maximal 65 Menschen gleichzeitig im Becken tummeln.

