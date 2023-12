Adventlobgesänge in der Bethlehemkirche

„Liederkranz“ Wertingen erfreut Konzertbesucher mit Besinnlichkeit. Der dynamische Chorleiter Stefan Christ zeigt gleichzeitig akrobatischen Körpereinsatz.

Die Wertinger lieben ihren „Liederkranz“, den Klangkörper, der bereits 1880 gegründet worden ist. Der Chor fühlt sich der Tradition verpflichtet und ist einmal ein reines Männerensemble gewesen, dem 1952 erst Frauen als belebendes Element beitreten konnten. Die Sängerinnen und Sänger befinden sich heute mehrheitlich in einem Lebensalter, wo viele Zeitgenossen die Hände in den Schoß legen.

In der stillen Einfachheit der evangelischen Bethlehemkirche gestaltete der Wertinger „Liederkranz“ jetzt ein Singen, das den echten Charakter der Adventszeit widerspiegelte. Die Reihen waren dicht gefüllt, und der Name der Kirche verkündet jeden Tag das Kommen des Herrn, freute sich eine Besucherin am Rande der besonderen Veranstaltung.

Strenger Chorleiter passt zum Liederkranz Wertingen

Der dynamische Chorleiter Stefan Christ scheint für den Wertinger Chor wie maßgeschneidert zu sein. Er ist ein umsichtiger wenn auch strenger Dirigent mit manchmal geradezu akrobatischem Körpereinsatz. Ihm ist es zu verdanken, dass der Klangkörper gesangliche Höhenflüge oftmals mühelos hinbekommt. Man mag es dem Chor wünschen, dass er diesen Dirigenten möglichst lange behalten kann.

Es war ein kleines feines Programm, das an diesem Abend geboten wurde. Auch die Zeitfolge von einer Stunde war gut gewählt. Man mag es anderen derartigen Kulturterminen auch wünschen. Mit dem dreistimmigen „Tauet ihr Himmel“, einem Klassiker von Ottmar Faulstich, der 1938 geboren wurde, startete das Kulturereignis. Das getragene „Tröstet mein Volk“ von Eduard Karl Nössler (1863 – 1943) der Lehrer, Organist, Pianist und Komponist war und in Bremen wirkte, wurden die Konzertbesucher sanft in den vierten Adventsabend hineingeleitet.

Sarina Bauer überrascht an der Harfe mit ihrem einfühlsamen Spiel

Beachtliche Leistung zeigte im Verlauf des Abends die Schülerin Sarina Bauer an der Harfe. Das Mädchen überraschte am „Instrument der Engel“ mit Virtuosität und einfühlsamem Spiel. Mit „Pour Raphaele“ von Serge Lancen und „Sonatina II“ von Jan Ladislav Dusik durfte sie ihr musikalisches Talent beweisen.

Traditionelle Liedbeiträge wie „Übers Gebirg Maria geht“ und der stille Zauber des „Marienadvent“ von Max Ehm erfreuten das Publikum in der Bethlehemkirche nachhaltig. Das anspruchsvolle „Uns ist ein Kindlein heut geborn“ von Johann Sebastian Bach und das „Weihnachtswiegenlied“ von John Rutter mit dem Lobgesang auf Maria, der Gottesmutter, schufen dem Liederkranz eine besondere Bühne.

Mit dem Programmbeitrag „Heilige Nacht“ von Joh. Friedr. Reichardt (1752 – 1814) verabschiedete sich der Chor von einem aufmerksam lauschenden Publikum, das lange respektvoll für den Klangkörper und Dirigent Stefan Christ sowie die begabte Harfenspielerin Sarina Bauer applaudierte.