Chöre sorgen beim Adventskonzert in Zusamaltheim für Besinnlichkeit

Der Kirchenchor Zusamaltheim und der Liederkranz Wertingen intonieren vorweihnachtliche Schätze aus der Chorliteratur.

Eine Stunde des Innehaltens bescherten der Liederkranz Wertingen und der Kirchenchor Zusamaltheim in einem Gemeinschaftskonzert einem adventlich gesinnten Publikum. In der Martinskirche in Wertingen wies einleitend Stadtpfarrer Rupert Ostermayer auf die drei brennenden Kerzen auf dem Adventskranz hin: Dieses Jahr gibt es eine besonders lange Adventszeit. In dieser Zeit würden sich viele Menschen Druck machen, weil sie Großes erwarten, wo doch vieles im Stillen und im Kleinen geschehe.

Auch ein Gospel für die Besucherinnen und Besucher

Die Worte des Pfarrers über den Advent wiederholten sich in den Liedern, die die Chöre sangen: "Advent ist ein Leuchten" von Lorenz Maierhofer, oder "Grad dort, wo der HImmel offen steht", intoniert vom Liederkranz. Dieses Volkslied stammt aus der Gottschee, einer deutschen Sprachinsel, die im heutigen Slowenien liegt. Es drückt die Empfindungen aus, die die Menschen auf der ganzen Welt im Advent vereint – Hoffnung, Zuversicht, der Glaube daran, dass es gut wird. Die Weihnachtsgeschichte, die in den Liedern besungen wird, zieht sich durch alle Jahrhunderte. "I See a Star" – das Gospel von Hans Unterweger, das der Kirchenchor Zusamaltheim darbrachte, ist hochaktuell, ebenso wie die Jahrhunderte alten Weisen, die Elisabeth Dirr für den Kirchenchor Zusamaltheim und Stefan Christ für den Liederkranz Wertingen ausgesucht hatten.

Auffallend die Texte der alten Lieder. "Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch" – ein Psalm, der das Kommen des Erlösers und die damit verbundenen Hoffnungen ankündigt. Andreas Hammerschmidt hat den Vers im 17. Jahrhundert eindrucksvoll vertont, und der Zusamaltheimer Chor gab ihm vielstimmige Aktualität. Geradezu archaisch in Wort und Klang das älteste überlieferte Weihnachtslied deutscher Sprache aus der Erfurter Handschrift um 1394, das der Liederkranz Wertingen vortrug: "Sei willkommen Herre Christ". Im Internet kann man eine lohnende Erklärung der Universität Erfurt über dieses kleine Lied nachlesen. Was wir heute daraus lernen, ist wieder das erstaunliche Empfinden, das die Menschen der christlichen Welt in der Vorweihnachtszeit in allen Jahrhunderten teilten.

Hermann Hesse beschreibt die Weihnachtszeit besonders schön

In diesem Sinne war das Adventskonzert der beiden Zusamtaler Chöre eine Labsal für Auge, Ohr und Seele. Dem Zusamaltheimer Chor geht von jeher ein guter Ruf voraus, begründet in der Kompetenz und Leidenschaft seiner Chorleiterin Elisabeth Dirr. Und dem Wertinger Liederkranz tut dessen neuer Leiter Stefan Christ offensichtlich gut. Bleibt noch zu erwähnen, dass zwei Sängerinnen auch zur Adventszeit passende Gedichte vortrugen. Demnach wusste Hermann Hesse seine adventlichen Gefühle besonders zu beschreiben: "(…)Ich spür das Schwingen, spür die Tön' ein's jeden Dinges, nah und fern, wenn ich mich öffne und werd' still in Ehrfurcht vor dem großen Herrn (…)."