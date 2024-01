Aggressiver 30-Jähriger attackiert Mädchen in Wertinger Gaststätten

Sexuelle Belästigung: Mann will zwei 16-Jährige angehen, ein Kleinkind küsst er auf den Mund – und er schlägt einen 49-Jährigen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei ist am Sonntagabend in die Mühlgasse nach Wertingen gerufen worden. Gegen 18.20 Uhr hatte dort ein 30-Jähriger eine Gaststätte betreten und sich äußerst aggressiv verhalten. Der Mann küsste nach Angaben der Polizei ein zweijähriges Kleinkind unvermittelt auf den Mund und verletzte einen 49-Jährigen anschließend mit einem Kopfschlag. Der Gast erlitt durch die Attacke Nasenbluten.

Eine Angestellte einer Wertinger Gaststätte wird bedroht

Besucher der Gaststätte hielten den aggressiven Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Wie sich herausstellte, war der 30-Jährige bereits zuvor in einem Lokal in der Augsburger Straße in Wertingen durch aggressives Verhalten aufgefallen. Er bedrohte eine Angestellte und versuchte zwei etwa 16-jährige Mädchen anzugehen. Der Mann konnte von anderen Gästen davon abgehalten werden.

Der Mann hat mehr als drei Promille Alkohol im Blut

Den 30-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen sexueller Belästigung, Bedrohung und Körperverletzung. Der Mann war laut Polizeibericht mit mehr als drei Promille erheblich alkoholisiert. Die Polizeistation Wertingen bittet Zeugen und die beiden etwa 16-jährigen Mädchen, sich unter Telefon 08272/99510 zu melden. (AZ)