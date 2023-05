Wertingen

06:30 Uhr

Aktion an der Grundschule in Wertingen: "Lasst die Kinder laufen"

Schülerlotsinnen machen auf das Problem mit den Elterntaxis aufmerksam. Einige Mütter und Väter fahren in die Fere-Straße in Wertingen, um ihre Kinder direkt vor der Grundschule aussteigen zu lassen. An diesem Morgen unterstützen auch Schulleiterin Christiane Grandé und Konrektor Hans-Jürgen Seifert die Frauen.

Plus Eltern fahren ihre Kinder teilweise bis direkt vor die Grundschule. Das sorgt für gefährliche Situationen. Schülerlotsinnen machen mit Schildern auf das Problem aufmerksam.

Von Elli Höchstätter Artikel anhören Shape

Manchmal macht Maria Knab einfach die Augen zu. Und zwar dann, wenn es auf der Fere-Straße in Wertingen mal wieder eng hergeht und es beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen wäre. Morgens um kurz nach sieben ist in der Straße, an der auch die Wertinger Grundschule liegt, die Welt nicht mehr in Ordnung. Mütter und Väter sind dort mit ihren Autos unterwegs, um ihr Kind zur Schule zu bringen. Es sind die sogenannten Elterntaxis. Die Folge: Autos wenden zwischen den Kindern, die auf Rädern oder zu Fuß unterwegs sind oder fahren einfach über einen Bereich des Gehwegs. Und die Zahl der Elterntaxis sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, sagt Knab, die sich seit drei Jahren für den Schülerlotsendienst zur Verfügung stellt und seit zwei Jahren die Leitung und Koordination der Schulweghelfer übernommen hat.

Plakate gegen die Elterntaxis in Wertingen

Um auf das Problem mit den Elterntaxis aufmerksam zu machen, versammelten sich auch diese Woche wieder einige engagierte Schülerlotsinnen. Mit Plakaten in den Händen wollen sie auf das Problem der Elterntaxis aufmerksam machen und die Mütter und Väter zum Nachdenken anregen. "Lasst die Kinder laufen" oder "Spielstraße: Autos haben Vorfahrt" ist auf den Pappschildern zu lesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen