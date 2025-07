Aktuelles aus dem Kneippverein Wertingen

Die Vorsitzende des Wertinger Kneippvereins, Monika Pienkny, hat die vier Kursleiterinnen zu einem Informationsaustausch in entspannter Runde eingeladen. Mit dabei waren auch Schriftführerin Hannelore Sutter und Beisitzerin Hermine Wengner. Natalia Kraft bietet einmal wöchentlich einen Yogakurs an der Kneippanlage in Zusamaltheim an. Im Winter findet dieser im Mehrgenerationenhaus statt. Dagmar Winkler organisiert von Mai bis Oktober die Radtouren, die einen Radius von ungefähr 30 Kilometer betragen und immer mit einer gemütlichen Einkehr enden. Im Winter bietet sie Wassergymnastik im Hallenbad an. Andrea Ruß leitet die Entspannungsgymnastik jeden Dienstagabend in der Stadthalle. Sie hält dabei jüngere und ältere Damen fit. Der Kurs ist gut besucht.

Ebenso gut besucht ist der Gymnastikkurs für Ältere von Frau Knab geleitet. Unter ihrer temperamentvollen Führung fühlen sich die Teilnehmer wohl. Mittwochvormittag gehen etliche Damen mit ihr regelmäßig zum Walking. Die Kursleiterinnen sind sich einig, dass man die Menschen auch bis ins „höhere“ Alter für körperliche Betätigung begeistern und fit halten kann.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!