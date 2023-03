Alexandrina Simeon und die Gregorian Stars geben ein Konzert in Wertingen

Die in Bulgarien geborene und regional bekannte Sängerin tritt in Wertingen mit Sängern aus ihrer Heimatstadt Varna auf.

Die Sängerin Alexandrina Simeon ist in der Region durch erfolgreichen Konzerte mit der Gruppe Vocalissimo bekannt. Ob im Zusammenwirken mit Roland Plomer an der Orgel und am Piano oder mit ihrem Alexandrina Simeon Quintett ist sie sowohl in Kirchen als auch in Konzerträumen ein gern gesehener Gast.

Nun tritt die im bulgarischen Varna geborene und in Deutschland aufgewachsene Sängerin in vier Konzerten zusammen mit den Gregorian Stars auf, einer Gruppe professioneller Sänger der Oper in Varna. Gregorianik und orthodoxe Gesänge treffen somit auf klassische Kirchenmusik traditionelle Gesänge auf moderne Klassik und Gospels und Spirituals auf Friedenslieder. Die Spannbreite geht vom gregorianischen Ave Maria über Dvořáks Biblische Gesänge bis hin zum derzeit in vielerlei Hinsicht bedrohten „What A Wonderful World“.

Sechs professionelle Sänger bilden die Gregorian Stars

Die Gregorian Stars sind eine A-cappella-Gruppe aus sechs professionellen Sängern, die mit ihren variablen Stimm- und Klangfarben ein abwechslungsreiches Programm darbieten. Traditionelle orthodoxe, liturgische und gregorianische Gesänge, Gospel und Pop beinhaltet ihr Repertoire, welches sie schon in fast allen Ländern Europas zeigten. Der Zuhörer erlebt eine farbenfrohe Palette an berührenden und feinen Tenorstimmen und samtweichen Bässen. Ihre Musik und die Arrangements tragen zu einem harmonischen Klangerlebnis bei, das berührt und begeistert.

Alexandrina Simeon kam im Alter von sechs Jahren mit ihren Eltern, beide Orchestermusiker, nach Deutschland. Nach einer klassischen Gesangsausbildung intensivierte sie ihre Studien in Richtung Jazzgesang. Zahlreiche CD-Produktionen mit verschiedenen Ensembles dokumentieren ihre Vielseitigkeit. Ihr Repertoire erstreckt sich von Klassik bis hin zu Soul, Pop und Gospel. Jazzthing schreibt: „Ihre Stimme kann druckvoll agieren, sich in Wehmut verlieren oder himmelhoch jauchzen.“

Die Gregorian Stars, eine siebenköpfige Männergruppe aus Bulgarien geben zusammen mit der Sängerin Alexandrina Simeon und Roland Plomer an Piano und Orgel ein Kirchenkonzert. Foto: Alexandrina Simeon

Gemeinsam mit dem Kirchenmusiker Roland Plomer am Piano und an der Orgel wird sie diese Bandbreite mit den Gregorian Stars darbieten. Gisela Klaus, ehemalige Friedberger Schulleiterin, wird das Konzert moderieren und Wissenswertes zu den drei Themenbereichen beisteuern.

Konzert mit Alexandrina Simeon in der Bethlehemkirche in Wertingen

Das Konzert in der Bethlehemkirche in Wertingen findet am Freitag, 17. März, um 19 Uhr statt. Karten zu 15 Euro gibt es bei der Buchhandlung Gerblinger oder direkt über das Pfarrbüro.

Weitere Konzerttermine sind am Samstag, 18. März, um 17 Uhr in Heilig Geist, Augsburg-Hochzoll, am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr in der Kirche Herrgottsruh in Friedberg und am Sonntag, 19. März, um 18 Uhr in St. Thaddäus im Augsburger Stadtteil Kriegshaber. (AZ)