Alfred Schneid ist nun Ehrenvorsitzenden der CSU Wertingen

Bei der Mitgliederversammlung der CSU Wertingen gibt es Gratulationen, Dank und Ehrungen.

Im Zeichen von Wahlanalyse, Gratulationen, Dank und Ehrung stand die Mitgliederversammlung der CSU Wertingen, zu der Vorsitzende Gabriele Buberl in den Gasthof „Zum Hirsch“ eingeladen hatte. Glückwünsche galten dem neu gewählten Landtagsabgeordneten Manuel Knoll., der das Direktmandat gewonnen hatte.

Ebenso gratulierte der Ortsverband dem wiedergewählten Bezirksrat Johann Popp aus den eigenen Reihen. Die Mitglieder zeigten sich erfreut, dass er das Amt des Fraktionsvorsitzenden, einer „Schlüsselstelle der schwäbischen Bezirksentscheidungen“, innehat. „Das ist bedeutsam im Hinblick auf wünschenswerte Kooperationen zwischen den Kliniken des Kreises und des Bezirkes“, so Buberl. Einen speziellen Dank richtete die Versammlung an Georg Winter. Mehrfach wurde festgestellt: „Georg Winter hat sich in außergewöhnlicher Weise um die Region und speziell um Wertingen und das Zusamtal verdient gemacht.“

Alfred Schneid war über 50 Jahre in zahlreichen Funktionen aktiv

Eine besondere Auszeichnung erfuhr Alfred Schneid, über 50 Jahre in zahlreichen Funktionen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene aktiv, darunter 25 Jahre als Ortsvorsitzender. Neben seinem Beruf als Verwaltungschef beim Bezirk Schwaben nahm er viele Aufgaben ehrenamtlich wahr, darunter Seniorenheim- und Wirtschaftsreferent, 25 Jahre als Stadtrat und seit 1996 als stellvertretender Landrat. Der Ortsverband verlieh ihm als Dank den Titel eines „Ehrenvorsitzenden“. Ehrenbürger Alfred Sigg würdigte in seiner Laudatio die Leistungen sowie die menschliche und auf Ausgleich bedachte Art des Geehrten, bereichert mit Anekdoten in gewohnt humorvoller Weise. (AZ)