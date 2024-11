Alle fünf Kriterien erfolgreich erfüllt: Wertingen bleibt eine Fairtrade-Town

Für weitere zwei Jahre erfüllt die Stadt Wertingen alle fünf Kriterien der „Fairtrade-Towns Kampagne“ und trägt damit weiter den Titel „Fairtrade-Stadt“. Die Auszeichnung wurde ihr erstmalig im 2012 durch den Verein TransFair verliehen. Seitdem versucht die Kommune, ihr Engagement weiter auszubauen. Bürgermeister Willy Lehmeier freute sich bei der Überreichung der Urkunde an die Aktiven der Steuerungsgruppe: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in unserem Städtle.“

Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiteten hier eng für das gemeinsame Ziel zusammen. Lehmeier zeigte sich stolz, dass Wertingen weiterhin dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehören dürfe: „Wir setzen uns

weiterhin mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern.“ Mit einer kleinen Feier bedankte sich der Bürgermeister im Rathauskeller bei den Aktiven der Steuerungsgruppe und den Vertretern der „Fairtrade-Schulen“ für deren großes Engagement für eine gerechtere Welt.

Bürgermeister Lehmeier und der Stadtrat trinken fair gehandelten Kaffee

Folgende Kriterien wurden unter anderem erfüllt: Der Bürgermeister und der Stadtrat trinken fair gehandelten Kaffee und halten die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort.

Das Engagement in Fairtrade-Towns ist vielfältig: In Wertingen gibt es alljährlich faire Frühstücke im Mai und im September sowie die Beteiligung an der Wertinger Nacht. Jedes Jahr wird ein inhaltliches Angebot in Form eines Konzertes oder Vortrages gemacht. Intern werden die rund 30 Ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im Wertinger Weltladen regelmäßig geschult.

Geplant sind in der Fairen Stadt Wertingen weitere Projekte mit Schulen und Kirchen

„Wir verstehen die bestätigte Auszeichnung als Motivation und Aufforderung für weiterführendes Engagement“, sagt Anton Stegmair vom Verein Solidarität für Eine Welt und Sprecher der Steuerungsgruppe. Geplant seien weitere Projekte in der Kooperation mit den örtlichen Schulen und den beiden christlichen Kirchen. So kommt im Mai 2025 wieder die indische Gruppe „Maharaj Trio“ zusammen mit Benjamin Pütter, ein ausgewiesener Fachmann für das Thema Kinderarbeit, nach Wertingen. Mit der Grundschule, die ihre Auszeichnung kürzlich als Fairtrade-Schule überreicht bekam, hat das Städtle inzwischen fünf „faire“ Schulen. „Da sind wir sicherlich weltweit führend, wenn man die Größe unsere Stadt anschaut“, so Stegmair. Die Fairtrade-Towns Kampagne bietet Wertingen konkrete Handlungsoptionen zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nation, die 2015 verabschiedet wurden. Unter dem Motto „global denken, lokal handeln“ leistet sie mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag.

Wertingen ist eine von über 880 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk der Fairtrade-Towns umfasst Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern. Weiter Informationen zur Fairtrade-Towns Kampagne finden sich unter www.fairtrade-towns.de. (steg)