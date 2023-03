"Alte Schule Tanzorchester": In Gottmannshofen wird getanzt

Das "Alte Schule Tanzorchester" spielt im Gasthof Stark. Das Event ist ausverkauft und die Tanzfläche gefüllt. Nun gibt es Pläne für weitere Veranstaltungen.

Mit einem Lächeln im Gesicht denken die Musikerinnen und Musiker des "Alte Schule Tanzorchesters" an den Faschingssonntag im Landgasthof Stark. Die ausverkaufte Tanzveranstaltung am frühen Sonntagabend bereitete dem Ensemble großen Spaß und das großzügige Lob von allen Seiten bestärkte die Organisatoren in ihren Planungen für künftige Veranstaltungen. Von einem Sommernachtsball war da die Rede und nach Rücksprache mit Hausherr und Wirt Josef Stark wird auch die Tanzveranstaltung im Landgasthof in Gottmannshofen nicht die letzte gewesen sein.

In Gottmannshofen gibt es sehenswerte Abendroben

Das außerordentlich hohe Niveau, das die Tanzpaare beim dritten Ball auf dem Parkett zeigten, war Barbara Horsche eine Erwähnung wert, die nicht nur Saxophon spielte und im Duett mit Ferdinand Geirhos oder alleine sang, sondern auch charmant durch den Abend führte und den Tanzenden die nächsten Stilrichtungen ansagte. Sogar bei Polka, Paso Doble und Tango war die Tanzfläche gut gefüllt, was die Band zunächst erstaunen und dann gleich noch engagierter spielen ließ. Einen Preis hätte man auch für die ein oder andere Abendrobe vergeben können.

Auf mehrfache Nachfrage, wie man von künftigen Auftritten dieses besonderen Ensembles erfahren könne, verwies die Band auf ihre Facebookseite sowie ihre Emailadresse (asto@gmx.net), über die man sich zur Ankündigung künftiger Events anmelden könne. Natürlich werden die Veranstaltungen auch weiterhin über unsere Zeitung bekannt gegeben. (AZ)

