Am Thürheimer Tor in Wertingen sollen bald E-Autos geladen werden

Plus In Wertingen entsteht die erste öffentliche Station, um schnell die Batterie des Elektroautos „vollzutanken“. Die Stadträte sehen das Projekt zwar positiv, doch einer warnt auch vor einem neuen „Automatismus“.

E-Mobilität soll nach dem Willen des Wertinger Bauausschusses auch in der Zusamstadt vorangebracht werden. Sollen die batteriegetriebenen Autos die Benzin- und Dieselfahrzeuge aber langfristig von der Straße verdrängen, braucht es Lademöglichkeiten. Im ländlichen Raum laden zwar viele Bürgerinnen und Bürger ihre Autos an der heimischen Wallbox auf, wie Andreas Remmele von LEW berichtete.