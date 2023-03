Andreas Herch liest in Wertingen aus seinem neuen Buch

Der Autor präsentiert sein Werk "Der Major aus Augsburg" in Wertingen.

Zu einem ganz besonderen Leseabend lädt die Buchhandlung Der Gerblinger in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Zusamtal am Donnerstag, 16. März, ein. Ab 19 Uhr wird Andreas Herch, gebürtiger Höchstädter und Verfasser von mittlerweile drei historischen Romanen, in der Buchhandlung Der Gerblinger in Wertingen sein neuestes Werk "Der Major aus Augsburg" präsentieren. Andreas Herch wurde schon als Zehnjähriger von der Leidenschaft für historische Themen und Sachverhalte gepackt. Aus der Begeisterung für dieses Hobby heraus entstand 2003 sein erster historischer Roman "Der Diener des Grafen", der von der Schlacht bei Höchstädt 1704 handelt. Nach dem Mittelalter-Roman "Der Ritter aus dem Zusameck" folgt nun mit "Der Major aus Augsburg" ein Buch, das sich intensiv mit der napoleonischen Zeit beschäftigt.

Die Handlung: Als 1805 seine Heimatstadt Augsburg Teil des neuen bayerischen Königreiches wird, zieht Julius Dischinger als Soldat in den Krieg. In Tirol bricht jedoch ein Aufstand gegen die Wittelsbacher aus. Julius kämpft in den Bergen und lernt dabei Anna, die Nichte des Rebellen Andreas Hofer, kennen – und lieben. Spätestens als viele seiner Freunde in Russland für die Ruhmsucht Napoleons sterben, erkennt Julius die Sinnlosigkeit dieses Krieges. Ein letztes Mal zieht er mit der bayerischen Armee in den Krieg. Dieses Mal jedoch gegen Napoleon persönlich.

Karten sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Der Gerblinger erhältlich, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Eine Anmeldung bei der Vhs ist nicht erforderlich. (AZ)