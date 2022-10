Anton Trauner wäre heute 100 Jahre alt geworden

Der Missionar war im südkoreanischen Busan aktiv. Über Jahrzehnte unterstützte ihn der Missionshilfeverein Wertingen-Busan.

Als Korea-Missionar war Anton Trauner über Jahrzehnte ein Begriff in Wertingen und Umgebung. Nun könnten die Zusamstädter besonders an ihn denken, denn am 14. Oktober wäre er 100 Jahre alt geworden. 1922 wurde er in Wertingen geboren und genau 95 Jahre später ist er in Busan am 14. Oktober 2017 verstorben. Dort wurde er auch beerdigt. Er war zunächst als Religionslehrer tätig, entschied sich dann aber für den Priesterberuf. Für die Diözese Augsburg wurde er allerdings nicht zugelassen. So wurde er schließlich von einem koreanischen Bischof geweiht mit der Auflage, in Korea tätig zu werden.

Trauner wird in Südkora verehrt

Er wirkte in Busan, das 3,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat. Diese Millionenstadt verlieh ihm später die Ehrenbürgerwürde. Er erhielt auch das Bundesverdienstkreuz und weitere koreanische Auszeichnungen. Die Pfarrei St. Martin in Busan mit allen Gebäuden (Kirche, Schule, Druckerei) verdankt sich zum allergrößten Teil der vielen Spenden aus Wertingen und Umgebung, weshalb die Pfarrei denselben Kirchenpatron erhielt wie die Pfarrei Wertingen. Für die Organisation der vielen Spenden gab es über Jahrzehnte den Missionshilfeverein Wertingen – Busan.

Das nationale Fatima-Apostolat in Korea wurde lange von Pfarrer Trauner geleitet. Ein Frauenorden geht auf seine Gründung zurück – dort wird er jetzt wie ein Heiliger verehrt. Sein letztes großes Lebensprojekt war der Bau einer Kirche ganz nahe an der innerkoreanischen Grenze. Sie soll dem Gebet um Frieden und dem Gedanken der Sühne dienen. Kirchlich wurden ihm die Titel Monsignore und Prälat verliehen. Vor der Kirche in Wertingen wurde nach seinem Tod eine Bronzeskulptur erstellt, die Richtung Südosten blickt, in Richtung Korea. (AZ)