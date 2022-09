Wertingen

Anwohner lässt in Wertingen Luft aus den Reifen geparkter Autos

Ein Anwohner hat in Wertingen Luft aus den Autos von fünf geparkten Autos gelassen.

Fünf Fahrzeughalter stellten am Donnerstag in Wertingen fest, dass Luft in den Reifen ihrer Autos fehlte. Ein Zeuge half bei der Aufklärung des Falls.

Fünf Fahrzeughalter haben am Donnerstag gegen 20.50 Uhr in Wertingen festgestellt, dass aus den Reifen ihrer Autos, die während eines Elternabends in der Zusmarshauser Straße geparkt waren, Luft abgelassen worden war. Dabei waren laut Polizeibericht jeweils nur die Reifen der rechten Fahrzeugseite betroffen. Die Hintergründe müssen noch geklärt werden Zeugen benannten nach Angaben der Polizei schließlich einen Anwohner als Täter, der bei der Tat beobachtet wurde. Die Reifen konnten mittels eines Kompressors wieder aufgepumpt werden. Ob ein Schaden an den Karkassen oder den Felgen entstand, sowie die Hintergründe der Tat müssen noch durch weitere Ermittlungen geklärt werden. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

