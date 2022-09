Wertingen

vor 51 Min.

Apfelpflücken – erlaubt oder verboten?

Die Stadt Wertingen will künftig Bäume auf städtischem Grund kennzeichnen, von denen sich Passanten kostenlos das Obst nehmen dürfen.

Plus Die Stadt Wertingen tüftelt an einer Kennzeichnung und der Fachmann erklärt, warum in diesem Jahr bei der Apfelernte der Wurm drin ist.

Von Elli Höchstätter Artikel anhören Shape

Einfach von einem Baum einen Apfel pflücken und sich diesen schmecken lassen? Das kann gehörig schiefgehen. Diese Erfahrung machten schon Adam und Eva. Doch es gibt auch Bäume, von denen sich jedermann das Obst nehmen darf. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn es sich um eine öffentliche Streuobstwiese handelt. Doch wie soll der Laie erkennen, ob er nun zugreifen darf, oder nicht? Diese Frage beschäftigte auch den Wertinger Stadtrat Matthias Buhl (Freie Wähler). Er wandte sich in der jüngsten Sitzung des Stadtrates an die Verantwortlichen im Rathaus. Buhl wollte wissen, ob man nicht diejenigen Bäume, von denen man das Obst pflücken darf, kennzeichnen könne. Dann würden sich vielleicht auch mehr Anwohnerinnen und Anwohner trauen, die Äpfel oder Birnen zu nehmen.

