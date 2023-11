Arbeiten für Glasfaseranschluss in Wertinger Ortsteilen starten

In einigen Stellen wird schon gebuddelt. Im kommenden Jahr sind Hirschbach, Geratshofen und Laugna an der Reihe. Was nun zu beachten ist.

In den Wertinger Ortsteilen Rieblingen, Bliensbach, Prettelshofen und Hohenreichen haben die Tiefbauunternehmen mit den Arbeiten für das neue flächendeckende Glasfasernetz bereits begonnen. In Hirschbach, Geratshofen und Laugna ist der Baubeginn für das kommende Jahr geplant: In Hirschbach sollen die Arbeiten nach der Winterpause anlaufen, sobald die Witterung es zulässt. In Geratshofen und Laugna beginnt der Ausbau, sobald die Arbeiten in Hohenreichen abgeschlossen sind, da diese von der selben Baufirma durchgeführt werden. Das erklärte das Unternehmen LEW TelNet in einer Pressemitteilung.

Welche Arbeiten in den Ortsteilen von Wertingen nun stattfinden

Die Bauarbeiten finden in den ersten Wochen hauptsächlich entlang der Straßenzüge und Gehwege statt. Laut LEW TelNet soll im Anschluss die bauliche Umsetzung der Glasfaserhausanschlüsse anlaufen. Diese würden umgesetzt, wenn LEW Highspeed beauftragt wurde. Bevor die Arbeiten auf Privatgrundstücken beginnen, soll laut LEW die jeweilige Baufirma in einer Begehung vor Ort die individuelle Umsetzung klären. Die Bauunternehmen würden selbst Kontakt zu den Kunden aufnehmen, um diese Begehungen zu terminieren.

Sprechstunden in der Wertinger Stadthalle

Für weitere Fragen gebe es zudem Bürgersprechstunden: Diese sollen ab Montag, 12. Februar, im 14-tägigen Rhythmus jeweils von 17 Uhr bis 18 Uhr in der Stadthalle Wertingen stattfinden. Alle Termine finden Interessierte online auf www.lew-highspeed.de sowie auf der Website der Stadt Wertingen. Alle Grundstücke, die in den Ausbaugebieten liegen, werden laut Auskunft des Unternehmens mit einem Stich an der Grundstücksgrenze erschlossen. So müssen später, falls ein Haus doch noch einen Glasfaseranschluss erhalten soll, keine Straßen und Gehwege geöffnet werden. Hier würden keine Kosten für die Eigentümer anfallen, die LEW gehe hierfür in Vorleistung. Sollten Eigentümer ausdrücklich keinen Grundstücksstich wünschen, müsse dies dem LEW Highspeed-Team mitgeteilt werden.

Informationen rund um den Glasfaseranschluss

Bis zum Abschluss der Bauarbeiten können Haushalte und Unternehmen, die bisher noch keinen Glasfaserhausanschluss mit LEW Highspeed gebucht haben, diesen zum Preis von 399 Euro bestellen. Nach Ende der Bauarbeiten würden für einen Hausanschluss deutlich höhere Kosten anfallen, so die Auskunft von LEW.

Dank der direkten Glasfaseranbindung stehen Produkte mit Übertragungskapazitäten von bis zu 1 Gbit/s zur Verfügung. Das bedeutet: Die Datenübertragung erfolgt im Vergleich zur bestehenden Telefonleitung mit etwa 10- bis 20-facher Geschwindigkeit.

Info: Unter www.lew-highspeed.de können Interessierte überprüfen, ob ihre Adresse im Ausbaugebiet liegt. Für Fragen zum Angebot können sie sich an das Team von LEW Highspeed über die E-Mail-Adresse kundenmail@lew-highspeed.de oder die kostenfreie Servicenummer 0800 539 0001 wenden. (AZ/elhö)