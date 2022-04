Archive werden immer wichtiger

In Wertingen treffen sich schwäbische Archivbetreuerinnen und Archivbetreuer. Das Digitale gewinnt an Bedeutung.

Kirchhaslach, Schweinspoint, Syrgenstein, Genderkingen, Todtenweis – die Herkunftsorte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am diesjährigen Wertinger Archivkurs klingen wie eine Rundreise durch den Regierungsbezirk Schwaben. Bereits zum sechsten Mal hatten das Staatsarchiv Augsburg, die Bezirksheimatpflege Schwaben und die Stadt Wertingen zum Kurs für Archivbetreuerinnen und -betreuer geladen. Wie in den vergangenen Jahren wurde die Fortbildungsveranstaltung von der VR-Bank Lech-Zusam eG finanziell unterstützt. Es waren insgesamt 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angereist, die sich in ihren Heimatorten um die Archive kümmern. Bürgermeister Willy Lehmeier begrüßte die Gäste und bedankte sich für deren wichtigen Beitrag zur Erhaltung von bedeutendem Kulturgut.

Archive sind nicht trocken und verstaubt

Wer bei Archiven an verstaubte Akten denkt, unterliegt einem gewaltigen Irrtum. Dies wurde im Vortrag von Dr. Dominik Feldmann (Stadtarchiv Augsburg) deutlich: Viele Verwaltungen arbeiten zunehmend mit digitalen Daten, deren Archivierung neue Herausforderungen mit sich bringt, denn die heute gängigen Dateiformate und Programme werden schon in wenigen Jahren nicht mehr benutzbar sein. Um zu verhindern, dass Kommunalverwaltungen in die Situation einer „administrativen Demenz“ verfallen, ist hier akuter Handlungsbedarf vorhanden.

Andreas Frasch (Staatsarchiv Augsburg) führte in die Grundlagen der Archivarbeit ein: Welche Arten von Archiven gibt es? Was sind ihre Aufgaben? Welche Maßnahmen müssen zur Bestandserhaltung ergriffen werden? Aus seinen Ausführungen wurde deutlich, dass es in Archiven keine verstaubten Akten geben darf, denn aus Gründen der Bestandssicherung muss das Archivgut in säurefreie Umschläge und Kartons verpackt werden, wo es vor schädlichen Faktoren geschützt ist.

Das Digitale wird immer wichtiger

In Vertretung von Bezirksheimatpfleger Christoph Lang präsentierte die Aichacher Stadtarchivarin Sarah Schormair die zeitgeschichtliche Sammlung ihres Archivs. In einer sich schnell wandelnden Welt ist es wichtig, in einem Archiv aussagekräftige Unterlagen zu sammeln, die unsere heutige Zeit dokumentieren. Corinna Malek befasste sich mit dem wichtigen Thema der Inventarisierung, Konservierung und Archivierung von Fotos. Auch hier spielt die digitale Welt wieder eine wichtige Rolle, denn der fachgerechte Umgang mit digitalen Fotografien ist aus der täglichen Archivarbeit nicht mehr wegzudenken. Ein Rundgang durch die Räumlichkeiten des Stadtarchivs Wertingen unter Leitung von Anton Stehle und Dr. Johannes Mordstein schloss den Archivbetreuerkurs ab. (pm)