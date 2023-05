Wertingen

Auf dem Wertinger Volksfest gibt es einen Heiratsantrag

Plus Was im Hintergrund lange geplant war, bekommt die Braut erst am Abend mit. Die emotionale Begegnung ist Teil eines vielfältigen Festes, das nächstes Jahr ein Jubiläum feiert.

Von Marion Buk-Kluger

Es ist Party-Time auf dem Wertinger Volksfest. Die Partyhexen, eine Formation, die in der Vergangenheit schon mehrfach für Stimmung im Zelt gesorgt hat, ist an diesem zweiten Volksfestsamstag am Start. Um 19.30 Uhr kommt es dann zu einem besonderen Moment. Die Band bittet Aline Kotter auf die Bühne, mit dem Vorwand, man brauche jetzt ihre Hilfe. „Ich hatte es erst gar nicht gehört, aber meine Freundinnen und meine Familie, die dabei waren, machten mich darauf aufmerksam.“ Erst dachte sich die 26-jährige Wertingerin, es handle sich um einen Zufall, doch so allmählich dämmerte es ihr, was auf sie zukommen könnte.

Ein Hochzeitsantrag für die gebürtige Wertingerin

Erst kürzlich hatte eine ihrer Freundinnen bei einem Wellness-Trip einen Hochzeitsantrag bekommen. Ihr Partner Yves sah darin nichts Außergewöhnliches. "Das mache ja heutzutage jeder", sagte er zu ihr. Als die Band auf dem Wertinger Volksfest dann auch noch nach ihrem Partner und seinem Namen fragt, dazu "Herz aus Glas" von der Münchener Freiheit einspielt, sind alle Zweifel ausgeräumt. Schon oft hatte Yves zu ihr gesagt, dass der Song so gut zu ihnen passen würde, erzählt die gebürtige Wertingerin.

