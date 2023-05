Wertingen

Auf dem Wertinger Volksfest herrscht "Mädchenalarm"

Plus Das beliebte Fest in der Zusamstadt startet am Donnerstag, 11. Mai. In diesem Jahr gibt es neue Bands und einen etwas anderen Tag der Vereine.

Von Elli Höchstätter

Freunde treffen, bei Partystimmung auf den Bierbänken stehen und verschiedene Bands hören. All das wird beim Volksfest in Wertingen möglich sein, das am Donnerstag, 11. Mai, startet und bis zum Sonntag, 21. Mai, dauert. Gefeiert wird dabei an zwei verlängerten Wochenenden – vom 11. bis 14. Mai und vom 17. bis zum 21. Mai. Doch was gibt es in diesem Jahr Neues und worauf dürfen sich Erwachsene und Kinder freuen? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was gibt es Neues auf dem Wertinger Volksfest?

Der Tag der Vereine am Eröffnungsabend, 11. Mai, wird etwas anders aussehen. Los geht das Volksfest ab 17 Uhr. Für 18 Uhr ist der Einzug der Vereine in das Festzelt geplant. Koordiniert wird dies von der Stadt Wertingen. Die größte, zusammengehörige Gruppe, die geschlossen um 18 Uhr – am besten mit der Vereinsfahne – in das Zelt einzieht, erhält 50 Liter Freibier für ein Vereinsfest nach dem Volksfest. Gesponsert wird der Gerstensaft von der Metzgerei Schmid. Die Stadt Wertingen unterstützt den Tag der Ehrenamtlichen zudem mit einem Aktionsessen, nämlich mit einer Maß Bier (oder gleichwertiges Getränk) und einem Schweinesteak vom Grill mit Kartoffelsalat zum Preis von nur 9,50 Euro. Dies soll ein kleines Dankeschön der Stadt für den Einsatz sein, den die Ehrenamtlichen in ihrem Verein bringen, so die Auskunft aus dem Rathaus. Allerdings ist dafür eine Vereinsvorbestellung über die Stadt Wertingen notwendig.

