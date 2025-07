Auf den Fußballplatz, fertig und los!

Nachdem am frühen Morgen aufgrund der ungünstigen Wetterverhältnisse noch nicht feststand, ob das Turnier der 13 teilnehmenden Grundschulen überhaupt stattfinden könne, war die Erleichterung beim Organisatorenteam umso größer, als pünktlich zum Start das Wetter aufklarte. Auch die jungen Fußballerinnen und Fußballer waren sogleich im Wettkampffieber.

Die Mannschaften, welche im Vorfeld bereits in einem internen Wettbewerb an der jeweiligen Schule bestimmt wurden, traten gegeneinander in zwei, mittels Losverfahren ermittelten, Gruppen an. Nahezu alle Grundschulen des Landkreises gaben in 36 Vorrundenspielen (Spieldauer: neun Minuten) ihr Bestes. Nach 90 Toren (rund 2,5 Tore pro Spiel) stand fest, dass die Grundschule Höchstädt und die Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen als Sieger ihrer Gruppe hervortraten und im Finale aufeinandertreffen würden.

Um die Bronzemedaille gab es ein 7-Meter-Schießen zwischen den Grundschulen Gundelfingen und Wertingen (Außenstelle Binswangen). Schließlich erkämpften die Gundelfinger Grundschulkinder den dritten Platz. Das große Finale endete mit einem Untentschieden, so dass der Turniersieg ebenfalls im 7-Meter-Schießen ermittelt wurde. Hier setzten sich erneut die Kinder der Ulrich-von-Thürheim Grundschule Buttenwiesen, die von ihrer Lehrerin Frau Sonja Bauer gecoacht wurden, vor der Höchstädter Grundschule durch. Der Jubel der Buttenwiesener Mannschaft war riesig, da sie, wie im auch im vergangenen Jahr, Gesamtsieger wurden.

Sehr erfreulich war die Fairness und der Teamgeist aller Beteiligten, die tolle Leistung der Mädchen und Buben und die vielen schönen Tore. Ein besonderer Dank gilt unserem Sponsor des Schulsports, der Sparkasse Nordschwaben, die den Schulsport im Landkreis immer sehr hilfreich unterstützt. Nach der Siegerehrung, an der alle Mannschaften teilnahmen und Urkunden erhielten, gab es noch ein Abschlussfoto mit überglücklichen Turniersiegern.

