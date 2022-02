Wertingen

Auf nach draußen: So startet man richtig in die Gartensaison

Kerstin Kranzfelder ist Fachoberlehrerin an der Landwirtschaftsschule in Wertingen. Sie ist überzeugt, dass Gartenarbeit den Kopf frei macht und Glückshormone freisetzt. Sie erklärt, dass schon jetzt Radieschen, Salat, Spinat oder Rucola ins Frühbeet oder Gewächshaus gesät werden können.

Plus Viele zieht es mit den ersten frühlingshaften Tagen nach draußen. Doch welche Arbeiten machen jetzt schon Sinn und was sollte man besser auf später verschieben? Eine Expertin gibt Tipps.

Von Benjamin Reif

Das Thermometer klettert in diesen Tagen schon zuweilen über zehn Grad. Da juckt es zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im Landkreis in den grünen Daumen, die ersten Stunden des Jahres mit Gartenarbeit zu verbringen. Doch es gilt einiges zu beachten, bevor man sich die Gartenhandschuhe überstreift und sich ans Werk macht. Denn manche Aufgaben machen derzeit deutlich mehr Sinn als andere. Die Arbeit an der frischen Luft setzt Glückshormone frei und tut der Seele gut, ist Kerstin Kranzfelder, Fachoberlehrerin an der Landwirtschaftsschule in Wertingen, sicher. „Gartenarbeit macht den Kopf frei, gleichzeitig schaffen wir Gutes für Insekten und Bodenlebewesen, und natürlich freuen wir uns immer über selbst angebaute Erzeugnisse, und wenns ‚nur‘ die Kresse von der Fensterbank in der Küche oder im Wohnzimmer ist“, sagt sie.

