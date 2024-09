Auftakt des neuen Schuljahrs an der Musikschule Wertingen

Auch in den Räumen der Musikschule Wertingen klingt, tönt und rockt es wieder. Schulleiterin Heike Mayr-Hof bereitete mit ihrer Kollegin Karolina Wörle, dem ersten Vorsitzenden Roman Bauer und den Lehrkräften bei der traditionellen Lehrerkonferenz das neue Schuljahr vor. Alle 30 Lehrkräfte freuen sich über volle Instrumentalklassen und eine rege Nachfrage nach Musikunterricht im Zusam- und Kesseltal. Nach dem Ausscheiden von Florian Hirle, Peter Reschka, Sofia Kurek und Jacob Koch aus dem Lehrerteam bereichern neue Pädagoginnen und Pädagogen die musikalische Vielfalt an der Musikschule. Rebecca Rohner unterrichtet Saxofon, Miseon Brey unterrichtet Klavier, Kolja Heide übernimmt die Leitung des Schlagzeugensembles und Otto Czech kümmert sich um die Nachwuchsposaunisten.

Roman Bauer freut sich, dass er anlässlich der Lehrerkonferenz Ehrungen für treue und langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vornehmen konnte. Dem Vorstand der Musikschule war es ein Anliegen, Lehrkräften, die länger als zehn Jahre im Haus sind, erstmalig eine Treueprämie zukommen zu lassen. Diese soll als Anreiz und Zeichen der Wertschätzung auch beibehalten werden. Zu den geehrten Lehrerinnen und Lehrern gehören Kirill Kvetniy, Krystyna und Hartmut Hüttner, Tobias Schmid, Markus Meyr-Lischka, Sabrina Steinle, Heike Mayr-Hof, Andrea Kratzer, Cileea und Mihail Maxim. Für die besonders lange Zugehörigkeit von 40 Jahren wurden Karolina Wörle und Manfred-Andreas Lipp ausgezeichnet.

Musikschule Wertingen bietet wieder viele Veranstaltungen

Im Konzertkalender stehen bereits wieder zahlreiche Veranstaltungen, bei denen sowohl Lehrkräfte als auch Schüler der Musikschule zu hören sein werden. Schon am Sonntag, 29. September, findet das Lehrerkonzert im Festsaal des Wertinger Schlosses statt, bevor am Samstag, 9. November, die zweite Ausgabe des Wettbewerbs „Wertinger Musikpreis“ über die Bühne gehen wird.

Die Wertinger Musikschule bietet ihren Schülerinnen und Schülern auch im aktuellen Schuljahr mit Konzerten, Klassenvorspielen, Wettbewerben und freiwilligen Leistungsprüfungen Plattformen, Auftritts- und Entfaltungsmöglichkeiten. In Holzbläser-, Streicher- und Blechbläserensembles, Rockbands, Hackbrett- und Percussionensembles ist für wohl jeden Instrumentalisten etwas dabei. Für Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse gibt es die Möglichkeit, im Kinderchor der Musikschule in Zusammenarbeit mit der Grundschule die Stimme und die Freude am Singen auszuleben. Die Proben mit Eva Kellermann finden immer donnerstags um 14.30 Uhr statt. (AZ)