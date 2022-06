Wertingen

Ausstellung: In der Natur spiegelt sich ihre Kunst wider

Plus Was in Corona-Zeiten notgedrungen begonnen hat, setzt die Wertingerin Claudia Reining-Hopp jetzt ganz bewusst fort. In ihrem Garten lädt sie gemeinsam mit zwei Freundinnen die Menschen zum Reflektieren ein.

Von Birgit Alexandra Hassan

Zweimal im Jahr hatte Claudia Reining-Hopp die Menschen alljährlich in ihr Atelier eingeladen. Dort ihre Glaskünste präsentiert. Und gleichzeitig Käuferinnen und Käufer gefunden. Mit Corona stand sie als Kunstschaffende plötzlich wie viele anderen vor einer Herausforderung. Und stellte ihre Glas-Exponate im Sommer 2020 einfach in den Garten. Etwas, das sie vorher nicht gewagt hatte, weckte plötzlich großes Interesse.

