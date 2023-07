Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß in Wertingen

Die Wertinger Polizei bittet Zeugen, sich nach einem Zusammenstoß nahe des Gottmannshofer Kreisels zu melden.

Am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr ereignete sich bei Wertingen ein Unfall, die Polizei Wertingen sucht in diesem Zusammenhang den Verursacher. Laut Polizei wurde einem Fahrer eines Sattelaufliegers an der Einmündung der Staatsstraße 2033 auf die Staatsstraße 2027 (südliche Entlastungsstraße) die Vorfahrt genommen, nachdem der Fahrer eines silbernen Pkw vor dem Sattelzug die Fahrbahn querte. Der Sattelzug musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten, prallte jedoch seitlich gegen den Ford. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Unfall in Wertingen: Autofahrer fährt nach Aufprall davon

Der Autofahrer beschleunigte trotz des Aufpralls und fuhr in Richtung des Kreisverkehrs davon. Die Polizeistation Wertingen bittet unter der Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)

