Autofahrer leicht verletzt bei einem Unfall in Wertingen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen in Wertingen gekommen. Ein 59-jähriger Autofahrer erlitt dabei laut Polizeiangaben leichte Verletzungen. Gegen 5:55 Uhr befuhr ein 34-jähriger Autofahrer die Laugnastraße in Wertingen stadteinwärts. Beim Linksabbiegen in ein Firmengelände kollidierte er mit dem Wagen des entgegenkommenden 59-Jährigen.

Leicht Verletzter und 25.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Wertingen

Dieser zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Unfallautos entstand ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro. (AZ)