Autofahrer übersieht in Wertingen einen E-Bike-Fahrer

Ein E.-Bike-Fahrer hat bei einem Unfall in Wertingen leichte Verletzungen erlitten, nachdem er mit einem Auto zusammengestoßen war.

Ein 23-jähriger Autofahrer wollte am Kreisverkehr der Augsburger Straße in die Industriestraße in Wertingen einbiegen. Dabei übersah er einen parallel zur Fahrbahn fahrenden 58-jährigen Pedelec-Fahrer, der an der Unfallstelle vom endenden Radweg auf die Fahrbahn gewechselt hatte und streifte diesen.

Der 58-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw und Pedelec entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. (AZ)