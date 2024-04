Autofahrerin bei Wertingen begeht Unfallflucht

Eine unbekannte Autofahrerin kommt auf die entgegengesetzte Fahrbahn. Die Außenspiegel ihres und eines anderen Autos stoßen zusammen. Doch sie fährt einfach weiter.

Zu einer Unfallflucht ist es am Samstag auf der Kreisstraße zwischen Wertingen und Unterhürheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war dort kurz nach 13 Uhr ein 31-jähriger Opel-Fahrer in Richtung Wertingen unterwegs. Auf halber Strecke kam eine entgegenkommende, bisher unbekannte Autofahrerin auf seine Fahrspur, die Außenspiegel kollidierten. Die Autofahrerin fuhr dessen unbeeindruckt weiter in Richtung Unterthürheim, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zwischen Wertingen und Unterthürheim schrammen sich zwei Autos

Am Opel hinterließ sie einen Schaden von ungefähr 250 Euro. Laut Aussage des 31-Jährigen soll es sich bei der flüchtenden Autofahrerin um eine etwa 25 bis 35 Jahre alte Frau mit blonden Haaren gehandelt haben. Sie soll mit einem dunkelblauen Kleinwagen der Marke Mazda unterwegs gewesen sein. Die Polizeistation Wertingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08272/99510. (AZ)