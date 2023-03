Autohaus Langer in Wertingen schließt: Das sind die Gründe

Plus Ulrich Langer erklärt die Hintergründe. 56 Mitarbeiter sind von dem Aus des Betriebs betroffen. Es gibt erste Ideen für die Nutzung des Geländes am Ortseingang.

Es sei die schwerste Entscheidung seines Lebens gewesen, konstatierte Ulrich Langer, der geschäftsführender Gesellschafter der Autohaus Langer GmbH & Co. KG, im Gespräch mit der Wertinger Zeitung. Das seit 1926 familiengeführte BMW-Autohaus Langer und die zugehörige „Autogalerie Langer“ schließen die Pforten in Wertingen zum 30. Juni für immer.