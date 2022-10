Wertingen

12:00 Uhr

Bächestadt Wertingen: Bliensbach, Ratzenbach und Märzenbach

Plus Die Wertinger Gewässer erzählen interessante Geschichten. Eines ist sogar unter drei verschiedenen Namen bekannt.

Von Johannes Mordstein

Neben der Zusam hatte ein zweites Gewässer in Wertingen eine große Bedeutung: der Bliensbach. Dieser entspringt in der Nähe von Rieblingen und fließt über Prettelshofen und den gleichnamigen Ort nach Gottmannshofen. Der circa sechs Kilometer lange Bach mündet bei der Kanalstraße in den Zusamkanal. Während es Zusam und Laugna je zweimal in Wertingen gibt, existiert der Bliensbach nur einmal, führt aber gleich drei verschiedene Namen: Im Oberlauf bei Rieblingen wird er Schienbach genannt (so gelangte dieser Bach in den Namen des dortigen FCA-Fanklubs), im weiteren Verlauf heißt er Bliensbach, während er in Wertingen früher auch als Schleiferbach bekannt war. Dieser Name rührt daher, weil am Wertinger Ortseingang ehemals die Schleifmühle stand, die vom Bliensbach angetrieben wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

