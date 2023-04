Wertingen

06:00 Uhr

Bald wird die Wertinger Drehleiter ausgemustert

Eine Drehleiter kann bei einem Brand den Erfolg eines Einsatzes ausmachen - hier etwa beim Feuer auf dem Dach der Vaijana-Lounge am vergangenen Mittwoch in Wertingen.

Plus Das Wertinger Einsatzfahrzeug ist in die Jahre gekommen, an einer teuren Neuanschaffung wird kein Weg vorbeiführen. Das altgediente Modell will Johann Popp (CSU) an die Ukraine spenden.

Von Benjamin Reif

Man hätte ein Drehbuch nicht besser schreiben können für den Tagesordnungspunkt, den die Wertinger Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung am Mittwoch diskutierten. So sieht es Bürgermeister Willy Lehmeier ( Freie Wähler). Nur Stunden vorher hatte es in der Innenstadt gebrannt, und eine Drehleiter war zum Einsatz gekommen, um das Feuer an einer PV-Anlage in der Industriestraße zu löschen. "Wäre keine Drehleiter in Wertingen verfügbar gewesen, dann hätte eine aus Lauingen kommen müssen", so der Rathauschef. Der Brand wäre dann ungleich schwerer zu bekämpfen gewesen.

Nun ist es allerdings so, dass die Drehleiter im Bestand der Freiwilligen Feuerwehr der Zusamstadt mittlerweile schwer betagt ist und rund 30 Jahre auf dem Buckel hat. Damit ist das Alter erreicht, an dem derlei Gerätschaft in Deutschland normalerweise ausgemustert und etwas Neues angeschafft wird. Allerdings sind solch hoch spezialisierte Drehleitern nicht unter dem Preis eines Einfamilienhauses zu haben: rund 800.000 Euro würde eine Neuanschaffung kosten, rund 240.000 Euro davon würde wohl der Freistaat an Fördergeld zuschießen.

