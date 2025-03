Bei der Edeka-Wiedereröffnung in Wertingen fließen Freudentränen

Regine Knöpfle aus Unterthürheim ist pünktlich. Sie ist um sieben Uhr morgens die erste Kundin, die den wiedereröffneten Edeka in Wertingen betritt. Und das ist kein Zufall. „Nein, ich habe bewusst gelauert, bis er wieder aufmacht“, sagt sie schmunzelnd. Dieses Geschäft habe in den vergangenen Monaten als Einkaufsmöglichkeit einfach gefehlt. „Hier gibt es Vieles, was ich andernorts nicht finde.“

