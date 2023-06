Bello, Mietze oder Maus – Sonja Lutz passt darauf auf

Plus Sonja Lutz aus Wertingen hat einen außergewöhnlichen Nebenjob. Sie bietet eine mobile Tierbetreuung an und hat schon lustige und traurige Geschichten erlebt.

Sonja Lutz hat schon lauthals beim Spielen mit einer kleinen Katze gelacht. Sie musste aber auch wegen einer kranken Ratte, die sie einschläfern hat müssen, weinen. Dabei waren es gar nicht ihre Tiere. Die 33-Jährige aus Wertingen hat einen besonderen Nebenjob und hat mit diesem schon einiges erlebt. Sie ist Tiersitterin. Sie kümmert sich um Katze, Hund, Maus, Kaninchen und Co., wenn Frauchen oder Herrchen arbeiten, geschäftlich verreist oder im Urlaub sind.

Anlässlich des Tages des Hundes, der jährlich am 4. Juni gefeiert wird, haben wir uns auf die Suche nach einer tierischen Geschichte gemacht und sind bei Sonja Lutz fündig geworden. Die Mediengestalterin hat sich als Nebenjob "Sonjas Pfötchenservice" aufgebaut, weil sie selbst einmal ratlos war. Sie berichtet: "Das ist echt skurril. Eigentlich bin ich ein Beispiel dafür, wie man sich Tiere nicht anschaffen sollte." Lutz, die mit Hunden und Katzen aufgewachsen ist, wollte nach ihrem Auszug aus dem elterlichen Nest selbst Tiere haben. Für sie stand fest, dass es eine Katze aus dem Tierschutz werden sollte.