Betrieb der Flüchtlingshalle in Wertingen wird eingestellt

Am Dienstag beginnt der Abbau der Halle auf dem Laugnaplatz in Wertingen. Ein neuer Standort ist derzeit im Landkreis Dillingen nicht nötig.

In den nächsten Tagen wird der Betrieb der Flüchtlingshalle in Wertingen eingestellt. Die Flüchtlingshalle, die vom Dillinger Landratsamt zur zeitweisen Unterbringung von Geflüchteten im Oktober aufgestellt wurde, wird wieder abgebaut, heißt es in der Pressemitteilung der Behörde.

Dies werde wegen der Menge des Mobiliars und der dazugehörigen notwendigen Ab- und Aufbauarbeiten einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach dem Abbau des Interieurs, mit dem am Dienstag begonnen wird, kann die Gebäudehülle der Zelthalle Wertingen zurückgebaut und das Grundstück wieder seiner ursprünglichen Verwendung zugeführt werden.

"Ein neuer Hallenstandort ist momentan nicht geplant, da aufgrund der momentanen Zuweisungssituation hierfür aktuell kein Bedarf besteht", informiert das Landratsamt. Ob und an welchem Standort mittelfristig erneut eine Flüchtlingshalle errichtet werden muss, hänge jedoch von den weiteren Zuweisungen Geflüchteter in den kommenden Monaten und den dann verfügbaren Platzkapazitäten ab.

Landrat Müller fordert solidarisches Miteinander ein

Landrat Markus Müller befürwortet laut Pressemitteilung das Konzept von temporären Flüchtlingshallen. Hier könne zeitlich befristet unter Einbeziehung einer professionellen Hallenbetreuung und eines Sicherheitsdienstes eine sichere und zweckmäßige Unterbringung zur Überbrückung von Engpässen erfolgen.

Der Landrat dankt der Stadt Wertingen für die erneute unkomplizierte Unterstützung und bittet alle übrigen Landkreiskommunen, dem Beispiel von Buttenwiesen, Lauingen, Wertingen und Gundelfingen zu folgen und dem Landkreis bei Bedarf Aufstellflächen für die Zelthalle, Modulbauten oder Container zur Verfügung zu stellen. In Wertingen war bereits im Dezember 2022 eine Halle für Geflüchtete aufgestellt worden. Nur durch eine gerechte Verteilung und durch ein solidarisches Miteinander aller Akteure könne es gelingen, die Herausforderungen der Flüchtlingskrise zu meistern, so Müller. (AZ)

